Insultos, golpes y hasta piedras: Las agresiones que enfrentan a diario los inspectores municipales

01 oct. 2026 - 12:02 hrs.

Insultos, golpes, lanzamiento de objetos contundentes, sillas, piedras y hasta alimentos. Esto y mucho más es lo que deben enfrentar a diario funcionarios de seguridad de diferentes municipios al intentar fiscalizar a ambulantes y delincuentes.

Deben evadir agresiones mientras se regula una ley de seguridad que les entregaría más facultades. A modo de ejemplo, han pedido estar más protegidos ante hechos violentos como el que sucedió hace algunos días en la comuna de La Reina, donde un inspector fue atropellado por un motociclista.

A diario, los funcionarios de seguridad se enfrentan a estas situaciones de riesgo y cada vez son más requeridos por la ciudadanía, debido a la crisis de seguridad que enfrenta el país.

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Ante la cantidad de agresiones sufridas, se promulgó la ley de seguridad municipal en febrero de este año y entró en vigencia el pasado 12 de agosto, pero aún falta la normativa, que es lo más importante y que ha sido discusión entre los alcaldes de todo el país.

La ley otorga mayor seguridad a los inspectores municipales, especialmente en protección ante hechos violentos. Ahora podrán portar esposas, gas pimienta e incluso objetos de pulsación eléctrica.

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