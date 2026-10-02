"Un día extraño": Anticipan chubascos, sol y tormentas eléctricas para este viernes en Santiago

02 oct. 2026 - 09:05 hrs.

"El día va a ser extraño". Con esas palabras el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, definió cómo se va a desarrollar esta jornada en Santiago en términos climatológicos.

Y es que el experto manifestó que en solo 24 horas tendremos chubascos, sol y tormentas eléctricas. Un clima cambiante y totalmente atípico para estas fechas en la capital.

Pronóstico para Santiago

Según Sepúlveda, en esta jornada los termómetros alcanzarán los 20 °C y estará con cielo nublado gran parte de la mañana. Cerca del mediodía se prevé que aparezca el sol en sectores de Santiago.

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Mientras que en la tarde "aparece ya lo más sustancioso de esta baja presión, y dejará a partir de las 5 o 6 de la tarde una precipitación constante", señaló.

Además, podrían haber vientos que alcanzarían rachas de 40 kilómetros por hora en la capital.

Sepúlveda no descartó la ocurrencia de tormentas eléctricas, las mismas que se registraron en horas de la madrugada.

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