Desempleo llega al 9,6% en Chile: Casi un millón de personas están sin trabajo y marca máximo en cinco años

01 oct. 2026 - 13:25 hrs.

El mercado laboral no levanta cabeza. La tasa de desocupación alcanzó el 9,6% durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026 y se posicionó una vez más en lo más alto de los últimos cinco años.

La cifra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) superó en 1 punto porcentual lo que esperaba el mercado y con ello el trimestre móvil previo de mayo-julio.

En términos numéricos, 989.400 personas están sin empleo a nivel nacional, un incremento significativo para el mercado laboral.

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La tasa afectó mayormente a las mujeres, que alcanzó 10,3%, aumentando así en 1 punto porcentual en un año. En los hombres, en tanto, llegó a 9,1%, avanzando 1,1 puntos porcentuales.

De esta forma, la tasa de desocupación volvió a deteriorarse en nuestro país y obliga al gobierno del Presidente José Antonio Kast a ejecutar apresuradamente el "Plan Chile Despegar", una agenda que busca enfrentar el desempleo y acelerar la actividad económica.

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