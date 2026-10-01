Captan a vehículos circulando en playa de Santa Domingo: Su ingreso está prohibido

01 oct. 2026 - 09:34 hrs.

Indignación provocó el ingreso de una gran cantidad de vehículos a la playa Santa María en la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

En los registros difundidos por vecinos se ve a una serie de automóviles transitando por el borde costero, esto ante la incredulidad de quienes estaban en el lugar.

Peligrosa maniobra

La comunidad acusó que las maniobras de los conductores no solo pusieron en riesgo a quienes paseaban por la orilla del mar, sino también a la flora y fauna de la zona.

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Cabe señalar que en nuestro país está prohibido el ingreso y tránsito de vehículos motorizados por las arenas de la playa, dunas costeras, ríos y lagos. Eso sí, en algunos casos específicos si existe un permiso que puede regular este tipo de actividades, lo que sí pasó con ciertos vehículos en este caso.

Así lo declara la Orden Ministerial N.º 2 del Ministerio de Defensa, donde también se establecen multas económicas a quienes transgredan la normativa.

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