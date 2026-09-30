"Es un disco que sigue vigente": Los Jaivas celebran 45 años de 'Alturas de Macchu Picchu' con gira nacional

30 sept. 2026 - 13:45 hrs.

Los Jaivas se encuentran desarrollando una gira nacional para celebrar los 45 años de "Alturas de Macchu Picchu", álbum que musicaliza las obras de Pablo Neruda.

Para hablar de su propuesta escénica, Juanita Parra y Francisco Bosco visitaron este miércoles el estudio de Mucho Gusto, donde destacaron la importancia de la gira.

Gira por los 45 años de "Alturas de Macchu Picchu"

La icónica baterista del conjunto musical valoró el vínculo con los públicos de distintos territorios del país. "Ha sido muy bonito recorrer Chile con la gira", sostuvo.

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Si bien el álbum fue publicado en 1981, Bosco afirmó que "es un disco que sigue vigente" y que es admirado por los chilenos.

Los Jaivas se presentarán el próximo 9 y 10 de agosto en el Teatro Caupolicán. Las entradas están disponibles en Puntoticket.

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