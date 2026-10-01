Mucho Gusto capta en vivo a dos vehículos circulando por playa de Santo Domingo

01 oct. 2026 - 10:12 hrs.

Un equipo de Mucho Gusto captó en vivo a dos conductores manejando por la playa Santa María en la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

Todo ocurrió cuando la periodista Darynka Marcic reporteaba sobre la denuncia hecha por vecinos que, a través de redes sociales, compartieron registros donde se ve a una serie de automóviles transitando por el borde costero.

Vehículos transitaron frente a cámara de Mucho Gusto

En ese mismo instante, una camioneta de color negro apareció por la orilla de la playa y pasó frente a las cámaras.

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Segundos más tarde, el equipo captó un nuevo vehículo que transitaba por el sector. Sin embargo, fue rápidamente fiscalizado por personal municipal.

En dicho momento, el hombre manifestó a los funcionarios que mantenía autorización para conducir por el sector al estar inscrito como pescador, eventualmente recreativo.

Mercedes Martínez, directora de Gestión de Riesgos de Desastres de la municipalidad, explicó que "existen permisos exclusivamente para pescadores artesanales y recreativos. Son otorgados por la Armada".

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