"Se me cumplió el primer deseo": Alejandro Sepúlveda vive inesperada sorpresa por su cumpleaños
Un especial momento se vivió la mañana de este jueves en Mucho Gusto, con la celebración del cumpleaños de Alejandro Sepúlveda.
Marianne Schmidt fue la encargada de ingresar de sorpresa al estudio del matinal para festejar al periodista especializado en meteorología de Megatiempo.
Especial cumpleaños
De esta forma, Karen Doggenweiler, Gonzalo Ramírez y todo el equipo del programa cantaron a todo pulmón "cumpleaños feliz".
Sepúlveda se retiró feliz con su torta, sin embargo, debió volver por la expresa solicitud de la conductora de Mucho Gusto, quien lo sorprendió al decirle que tenía el día libre.
"Se me cumplió el primer deseo", dijo Alejandro con una sonrisa de oreja a oreja que era imposible de borrar.
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