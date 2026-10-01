"Se me cumplió el primer deseo": Alejandro Sepúlveda vive inesperada sorpresa por su cumpleaños

01 oct. 2026 - 10:52 hrs.

Un especial momento se vivió la mañana de este jueves en Mucho Gusto, con la celebración del cumpleaños de Alejandro Sepúlveda.

Marianne Schmidt fue la encargada de ingresar de sorpresa al estudio del matinal para festejar al periodista especializado en meteorología de Megatiempo.

Especial cumpleaños

De esta forma, Karen Doggenweiler, Gonzalo Ramírez y todo el equipo del programa cantaron a todo pulmón "cumpleaños feliz".

Mega

Sepúlveda se retiró feliz con su torta, sin embargo, debió volver por la expresa solicitud de la conductora de Mucho Gusto, quien lo sorprendió al decirle que tenía el día libre.

"Se me cumplió el primer deseo", dijo Alejandro con una sonrisa de oreja a oreja que era imposible de borrar.

Todo sobre Mucho gusto