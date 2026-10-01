Rucos, alcohol y desórdenes: Denuncian que cerca de 30 personas viven en el Aeropuerto de Santiago

01 oct. 2026 - 12:35 hrs.

Cerca de 30 personas en situación de calle pernoctan y viven de forma prolongada en las dependencias del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago.

Una compleja situación de seguridad y convivencia que denunciaron los propios trabajadores del principal terminal aéreo de nuestro país.

Acusaron que algunas de estas personas llevan meses instaladas, principalmente en el segundo nivel del aeropuerto, donde arman verdaderos "rucos".

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Concesionaria apunta a falta de facultades

Además, este grupo de individuos consumiría bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias en el pasillo, junto con provocar desórdenes y hurtos a pasajeros.

Desde la Concesionaria Nuevo Pudahuel explicaron estar al tanto de los hechos denunciados, pero que al ser un recinto público tienen limitaciones jurídicas.

En esa misma línea, manifestaron haber expresado las inquietudes a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto.

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