¡Llegó con compañía! Sebastián Jiménez visita MG rodeado de perritos y adelante estreno de "Mi humano y yo"
Sebastián Jiménez visitó este viernes el estudio de Mucho Gusto para contar detalles del gran estreno de Mi humano y yo, el nuevo programa dedicado a las mascotas que debutará este sábado por Mega.
El médico veterinario no acudió solo al matinal, sino que lo hizo con especiales acompañantes: una multitud de tiernos perritos.
Gran estreno de Mi humano y yo
Precisamente, Jiménez señaló que "esto es lo que refleja el espíritu del programa, que es cómo hoy día la gente se está relacionando, qué bien nos hacen las mascotas a nosotros, nosotros además de hacerles bien a ellos, y el vínculo estrecho que hoy día cada vez más se está viendo".
Además, adelantó que en el primer capítulo Karen Doggenweiler presentará a Benito, su amoroso perrito que la acompaña día a día.
¡No te pierdas el gran estreno de Mi humano y yo este sábado 3 de octubre a las 14:45 horas por Mega!
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