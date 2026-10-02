Su portón falló y dejó auto en la calle: Conductor sufrió robo de las ruedas de su vehículo recién comprado

02 oct. 2026 - 13:12 hrs.

Una preocupante situación enfrentan los vecinos de la Villa Olímpica de Ñuñoa, quienes denuncian una serie de robos de ruedas de vehículos estacionados a pocos metros de sus hogares.

Marco fue una de las víctimas. El hombre dejó su vehículo estacionado en la vía pública durante solo algunas horas, ya que su portón había fallado, sin embargo, tiempo suficiente para que delincuentes sustrajeran dos de sus cuatro ruedas.

"El día miércoles, tipo 7 de la tarde, me avisa una amiga que hay un movimiento raro fuera del auto. Ella sale y los delincuentes salen arrancando de inmediato", contó.

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Una cámara de seguridad comunitaria registró el momento en que un vehículo rojo llegó hasta el lugar y se estacionó junto al automóvil de Marco. Desde el vehículo descendieron cuatro sujetos, quienes posteriormente habrían cometido el robo.

Según relató el afectado, había comprado el automóvil hace apenas tres semanas con la intención de utilizarlo para trabajar en aplicaciones de transporte. "La rabia y la frustración del esfuerzo de uno para lograr las cosas y pasa esto", expresó.

El caso de Marco sería uno de varios registrados en el sector de Ñuñoa. Situaciones similares también han sido denunciadas en otras comunas de la capital, como San Miguel.

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