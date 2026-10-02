"Hay que eliminarlas": Ministro Poduje y propuesta para demoler viviendas tomadas por el narco en Lo Espejo

02 oct. 2026 - 12:10 hrs.

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, conversó con Mucho Gusto sobre la propuesta de demoler edificios tomados por el narcotráfico en la población Las Dunas de Lo Espejo, sector donde fue asesinado el suboficial mayor Cristopher Aguilera.

La autoridad señaló que durante meses mantuvo comunicación directa con la alcaldesa Javiera Reyes para intervenir dicha población; a raíz de aquello surgió el "Plan de Regeneración Las Dunas-Parque Pablo Neruda".

Plan para demoler viviendas tomadas por el narcotráfico

"El plan contempla el mejoramiento del Parque Pablo Neruda, un nuevo parque que enfrenta Las Dunas y la demolición de las manzanas centrales donde estos delincuentes han tomado control de viviendas", explicó.

Mega

El secretario de Estado enfatizó que "la única solución es eliminar esas viviendas expropiándolas y, cuando las personas no tienen vinculación con el crimen, lo que se hace es entregar un subsidio de arriendo para que puedan buscar otra vivienda o volver a un barrio mejor".

Poduje comentó que la propuesta considera que el parque sea administrado por ParqueMet, dado que la Municipalidad de Lo Espejo no cuenta con los recursos para mantenerlo, y porque "lo más importante acá es que ese parque esté cerrado e iluminado".

Todo sobre Mucho gusto