"Plata o plomo": Encuentran amenazante mensaje junto a narco-búnker demolido en Lo Espejo

02 oct. 2026 - 11:15 hrs.

Un equipo de Mucho Gusto recorrió el sector de Las Dunas, en la comuna de Lo Espejo, donde se realizó un amplio operativo conjunto entre la Municipalidad, Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Vale mencionar que el procedimiento se desarrolló en el mismo lugar donde fue asesinado el domingo pasado el suboficial mayor Cristopher Aguilera.

Los hallazgos tras operativo

En los alrededores del narco-búnker demolido por las autoridades, el periodista Danilo Villegas halló una serie de botellas de bebidas alcohólicas y envases plásticos utilizados para almacenar droga.

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Además, en uno de los muros de los blocks junto a este punto de venta aparecía la leyenda: "Plata o plomo".

Asimismo, se encontraron una serie de elementos que demuestran el nivel de organización de las bandas, como mallas para evitar el sobrevuelo de drones y radiotransmisores.

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