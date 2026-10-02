Demuelen narco-búnker en sector donde fue asesinado suboficial Aguilera: Encontraron altar

02 oct. 2026 - 10:35 hrs.

Un amplio contingente de Carabineros, Policía de Investigaciones y funcionarios de la Municipalidad de Lo Espejo se encuentra en la población Las Dunas, con el fin de intervenir inmuebles tomados por organizaciones criminales.

Se trata del mismo lugar donde el domingo pasado fue asesinado el suboficial mayor Cristopher Aguilera, cuando realizaba un control en la vía pública a un grupo de personas con actitud sospechosa.

Intervención en población Las Dunas

En el procedimiento se retiraron pesados portones metálicos instalados para dividir y controlar el acceso peatonal y vehicular en la zona.

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Además, se intervino un narco-búnker ubicado junto a un block de departamentos. Sus ventanas se encontraban blindadas con placas metálicas, con pequeñas ventanillas que serían utilizadas para la venta de droga. En su interior también se hallaron los restos de una especie de altar.

Juan Andrés Barrientos, seremi de Seguridad Pública, mencionó que esta es la tercera vez desde marzo que se interviene este inmueble.

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