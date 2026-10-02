Alertan por formación de nubes tornádicas en 6 regiones del país: Revisa qué zonas se verían afectadas

02 oct. 2026 - 09:35 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, alertó sobre la probabilidad de formación de nubes convectivas con características tornádicas para seis regiones del país.

De acuerdo con lo señalado por el experto en Mucho Gusto, el fenómeno ocurrirá debido a una inestabilidad atmosférica presente en gran parte del país.

¿Qué regiones tendrán probables formaciones tornádicas?

El aviso de Sepúlveda considera a las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

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"Eso incluye estas típicas nubes de embudo que no alcanzan a tocar la superficie", destacó el comunicador ante la mirada atenta de Karen Doggenweiler y Gonzalo Ramírez.

Asimismo, señaló que está la probabilidad de precipitaciones, granizadas y tormentas eléctricas en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

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