Evacúan sector Puerto Príncipe en El Monte por desborde del río Mapocho: Senapred activó alerta SAE

07 oct. 2026 - 11:06 hrs.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) comunicó durante la mañana de este miércoles la evacuación del sector Puerto Príncipe, en la comuna de El Monte, Región Metropolitana.

El organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para teléfonos celulares en el campamento Pedro de Valdivia, debido al desborde del río Mapocho.

El llamado es a actuar con precaución durante los desplazamientos y respetar las indicaciones de los equipos desplegados en la zona. Además, Senapred pidió considerar a los animales de compañía durante el proceso de evacuación.

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Si bien durante la jornada del martes la isoterma cero se ubicó a una menor altitud de la pronosticada, este miércoles las precipitaciones alcanzaron sectores donde se había acumulado nieve, favoreciendo el derretimiento y aumentando el caudal de los cursos de agua.

Cabe destacar que las precipitaciones registradas entre el martes y este miércoles han dejado acumulados superiores a los 140 milímetros en algunos sectores de Santiago.

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