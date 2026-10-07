Desborde de río Mapocho inunda campamento en Talagante: Activan operativo de rescate

07 oct. 2026 - 12:40 hrs.

Durante la mañana de este miércoles, personal del GOPE de Carabineros lideró un amplio operativo en Talagante para rescatar a personas que quedaron aisladas tras la crecida del río Mapocho.

El hecho ocurrió en el sector La Manresa, donde el aumento del caudal provocó el desborde del río y dejó a un gran número de personas aisladas en un islote.

Un helicóptero de Carabineros colaboró en el operativo y permitió trasladar a los habitantes del sector hasta el Estadio Municipal de Talagante, donde un equipo de salud evaluará su estado.

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En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para teléfonos celulares debido al desborde del río.

Horas antes, el organismo también había ordenado la evacuación del sector Puerto Príncipe, en la comuna de El Monte, por el aumento del caudal del río Mapocho.

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