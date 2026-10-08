"Nosotros no distorsionamos nada": Gonzalo Ramírez protagoniza tenso intercambio con alcalde de San Fernando

08 oct. 2026 - 13:13 hrs.

Un intenso intercambio de opiniones protagonizaron Gonzalo Ramírez y Pablo Silva, alcalde de San Fernando, a raíz de la odisea que debe enfrentar una familia luego de que el aumento del caudal del estero Antivero destruyera la pasarela peatonal colgante que ellos mismos construyeron.

Todo comenzó cuando el jefe comunal inició su intervención en Mucho Gusto, donde aseguró que habría preferido ser contactado durante la jornada del martes para participar del programa y así "evitar una distorsión de la noticia".

Respetuosamente, el conductor esperó a que el alcalde terminara su intervención para responder a sus dichos.

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El cruce entre Gonzalo y alcalde de San Fernando

"No quiero pelear con ustedes, pero lo único que sí le voy a pedir, porque a mí no me parece, es que usted señaló: '¿Por qué no me avisaron nada ayer? Para que no distorsionen las cosas'. Nosotros no distorsionamos nada, alcalde. Nosotros estamos mostrando algo que pasa hace 20 años, sin solución", cuestionó Ramírez.

"A nosotros nos llamaron, yo no tengo por qué estarlo llamando a usted el día antes, perdón", agregó el periodista.

Ramírez continuó planteando que, a su juicio, la situación debió ser abordada con anterioridad, especialmente considerando los riesgos que enfrenta la familia. "Hay riesgos latentes que pueden permanecer más que otros años", sostuvo.

Tras algunos segundos, el alcalde Silva respondió: "Le comento que, perfectamente, nos podríamos haber contactado y habernos juntado temprano acá para no demorar la entrevista y la información".

Sin embargo, Ramírez insistió en su postura y apuntó directamente a la falta de una solución provisoria.

"¿Cuál es la diferencia? Lo importante es que usted se debiese que haber contactado con el Ejército antes y no hubiera pasado esto", planteó el conductor.

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