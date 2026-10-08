"¡Hemos vuelto!": José Antonio Neme sorprende con inesperado contacto con Mucho Gusto y anuncia su regreso

08 oct. 2026 - 14:36 hrs.

En medio de sus vacaciones, José Antonio Neme se dio el tiempo este jueves para realizar una sorpresiva aparición en Mucho Gusto.

Todo ocurrió cuando el equipo del matinal se encontraba despidiendo a Gonzalo Ramírez, momento en que realizaron un inesperado contacto telefónico con el conductor. "¡Hemos vuelto!", expresó Neme al contestar la llamada.

El regreso de José Antonio Neme

Luego, realizó un pequeño recorrido por su hogar y mostró a sus perros antes de dedicar unas palabras de agradecimiento a sus compañeros por permitirle tomarse algunos días de descanso.

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"Quería agradecerle a todo el equipo del matinal por haberme permitido tomar vacaciones, y a la Karen haber ido a ver a su hija, y haber participado de la campaña L'Oréal, y haber ido a ver a Céline Dion. Sin el apoyo del canal, de Gonzalo, de Karim, de la Gringa, no habríamos podido tomarnos esos días", manifestó.

Finalmente, Neme adelantó su regreso a la conducción de Mucho Gusto, el que se concretará durante este viernes 9 de octubre.

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