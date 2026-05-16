Only Friends: Carmen Gloria Arroyo reveló cómo Tonka Tomicic la ayudó con su vestido de novia

16 may. 2026 - 22:30 hrs.

Only Friends fue a la casa de Carmen Gloria Arroyo para conocer su lado más íntimo. Fue entonces que la jueza mostró el vestido de bodas con el que dio el "sí" en agosto del año pasado y en el que Tonka Tomicic tuvo mucho que ver.



"Tengo que contarles que fui yo quien ayudó a Carmen Gloria en la elección del diseño de su vestido de novia", confesó Tonka a las cámaras.

La confección tiene un escote recto y tirantes con una cola removible que la abogada colocó: "¿Sabes por qué le pongo la cola? Porque cuando estaba haciendo el vestido nos pasaron varias telas y la Tonka agarraba las telas, ¿te acuerdas? Agarraba las telas y las hacía volar y caminaba así para ver si la tela se movía o no se movía".

Archivo de Carmen Gloria Arroyo

Tomicic aseguró con su experiencia de modelo que "lo importante es que cuando caminara, tuviera peso, se abriera y eso era bonito, que se abriera".

Pero más allá de la ropa, la animadora de Only Friends destacó lo más importante de la fiesta: "Te veías increíble y, ¿sabes lo más bonito? Feliz".

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