"Es un dolor profundo": Carmen Gloria Arroyo habló de la ausencia de su padre y cómo decidió perdonarlo

16 may. 2026 - 22:55 hrs.

En Only Friends, Carmen Gloria Arroyo se refirió a uno de los momentos más difíciles de su vida: La lejanía de su padre y cómo ella con los años se decidió a perdonarlo.

"A mí me pasó que mi papá desapareció de mi vida a los 13 años. Para mí es un dolor profundo porque significó un cambio en todos los aspectos, no solamente en el afectivo, sino que también en el económico, y una crece —como algunos dolorosamente te tratan en redes sociales— 'traumada'", reveló en el programa.

"Cuando ya tuve 15, 16 años, viajé a buscarlo y ahí me di cuenta, y doy gracias de haberme dado cuenta porque ahí murió esa fantasía, que no estaba porque no quería estar", agregó.

Only Friends / Mega

Su programa cambió la perspectiva

Por eso fue una decisión muy pensada dejar el retrato de su padre en la entrada de su casa. "Cuando empecé a hacer el programa La Jueza, empecé a ver que no era mi realidad, sino que era la realidad de muchísimos chilenos. (...) Hay personas que tienen la incapacidad de ser empáticos y de amar y contra eso no hay nada que hacer".

"Era una decisión de él (no estar). Daba lo mismo lo que me respondiera y en ese minuto yo digo: 'La única que está quedando enganchada con esto soy yo al no perdonar'", aseveró.

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