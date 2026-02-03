Recorri2 GO - Capítulo 2: El arte y cultura en los cerros de Valparaíso

03 feb. 2026 - 13:05 hrs.

En el segundo capítulo de Recorri2 GO, Gustavo Huerta nos introdujo en un viaje por el arte y la cultura local de Valparaíso.

Gustavo conoció el taller de moda circular "12NA" fundado por Mechi y Mariano, dos argentinos radicados en Chile, quienes hace 21 años trabajan con la reutilización textil que exportan desde y hacia varios lugares del mundo.

Los rincones culturales en los cerros de Valparaíso

Además, desarrollan proyectos comunitarios y educativos, que unen el diseño y el activismo en todo Chile.

Luego nos llevó a conocer el Emporio Echaurren, un clásico lugar comercial del Barrio Puerto de Valparaíso que es cafetería y, además, en su segundo piso es un bar restaurant de comida italiana.

Y, finalmente, Gustavo nos muestra la historia de Juan Benavente, quien trabaja en su librería a diario hace 60 años, donde además cuenta con más de 30 mil libros.

Juan dice que su labor aporta a la cultura de la comunidad de Valparaíso y que el público de igual manera lo ayuda, a pesar de que la lectura en libros físicos se ha ido perdiendo con los años y el avance de la tecnología.

