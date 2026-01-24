Recorri2 GO - Capítulo 1: Rincones escondidos de Valparaíso

24 en. 2026 - 18:30 hrs.

En el primer capítulo de Recorri2 GO, Gustavo Huerta nos lleva a descubrir rincones de Valparaíso, una ruta marcada por el arte, la gastronomía y el compromiso social.

Gustavo visitó el taller griego más austral del mundo, un emblemático espacio porteño donde conoció la historia de Francisco Javier, su trabajo artesanal es un oficio que sigue la tradición y la mantiene vigente hasta la actualidad.

Francisco mostró algunas de sus esculturas más originales como la primera Centaura, también contó cómo fue elegido para hacer la estatua del Capitán Alberto Larraguibel y su caballo "Huaso".

De paso, conocimos La Escala Galería, un lugar con sus paredes llenas de obras de artistas emergentes de todo Chile, donde además de admirar el arte, puedes pasar a comer a la cafetería del lugar.

Por último, Gustavo fue a visitar a Valpo Surf Proyect, una fundación que enseña surf a niños de los cerros de Valparaíso, además cuenta con distintos talleres integrales que ayudan a los estudiantes a mejorar académicamente.

