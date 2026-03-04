Recorri2 GO - Capítulo 5: Valparaíso y su conexión deportiva en Viña del Mar

04 mar. 2026 - 17:35 hrs.

El recorrido suma kilómetros y emociones, mostrando que el movimiento no solo está en las piernas, sino también en las historias que construyen identidad en la región de Valparaíso.

La ruta de este capítulo de Recorri2 GO parte en el Estadio Sausalito, donde el fútbol toma protagonismo junto a referentes de Everton. Desde la experiencia de Gustavo Dalsasso, arquero histórico y hoy impulsor del deporte en el municipio, hasta el presente del portero Ignacio “Nacho” González, el capítulo refleja cómo el club trasciende la cancha y asume un fuerte compromiso social con niños y comunidades vulnerables.

De regreso en Valparaíso, el trote continúa por el plan y sus íconos patrimoniales, como la Biblioteca Santiago Severín y el tradicional barrio El Almendral. Entre fachadas neoclásicas, antiguos cines reconvertidos y calles suspendidas en el tiempo, el programa redescubre espacios que renacen gracias al empuje de emprendedores y vecinos.

¡Valparaíso como fuente de inspiración musical!

El recorrido también se adentra en el Cerro Alegre para encontrarse con la cantautora porteña Mora Lucay. En un entorno patrimonial como el Palacio Astoreca y el Paseo Yugoslavo, la artista comparte cómo la espontaneidad e improvisación del puerto inspiran su música, reafirmando que Valparaíso no solo se observa: se escucha y se siente.

Así, entre penales en la cancha, trotes por los cerros y canciones al atardecer, este capítulo de Recorri2 GO confirma que la magia del puerto está en su gente. Porque aunque uno crea conocerlo, en Valparaíso siempre hay un rincón nuevo por descubrir.

