Recorri2 GO - Capítulo 6: El rescate de la arquitectura histórica de Valparaíso

04 mar. 2026 - 17:50 hrs.

Este capítulo de Recorri2 GO nos invita a redescubrir la esencia de Valparaíso a través de sus calles, su gente y su historia viva. En esta ocasión, el recorrido está guiado por Gustavo Huerta, quien conecta el deporte con la cultura en una ciudad que nunca deja de sorprender.

Uno de los encuentros más significativos es con María José, restauradora porteña que trabaja en la recuperación de antiguas casonas en Playa Ancha. Su relato transmite esperanza y compromiso por rescatar la arquitectura histórica, destacando la importancia de devolverle vida a espacios emblemáticos como el Ascensor Artillería y revitalizar sectores tradicionales del puerto.

¡En Valparaíso se fomenta el deporte a niños y jóvenes!

El recorrido continúa hacia la Playa San Mateo, donde la Fundación Acción Azul desarrolla el proyecto Gana Mar. Allí, niños y jóvenes del cerro pueden acceder gratuitamente a deportes como paddle surf, snorkel y buceo, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con el mar. La iniciativa refleja el espíritu solidario y activo que caracteriza a Valparaíso.

En el plan de la ciudad, la Plaza de la Victoria se presenta como epicentro social e histórico. Entre anécdotas y recuerdos, se reafirma el orgullo porteño y el profundo amor que sus habitantes sienten por su ciudad, entendiendo que cada rincón guarda una historia por descubrir.

El capítulo culmina en la Quinta de los Núñez, en el Cerro La Loma, donde la cueca, la comida casera y la tradición se convierten en una verdadera fiesta comunitaria.

