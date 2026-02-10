Recorri2 GO - Capítulo 3: Villa Victoria y el origen del puerto de Valparaíso

10 feb. 2026 - 17:10 hrs.

El tercer capítulo de Recorri2 Go se sitúa en el corazón de Valparaíso, iniciando en la Plaza Victoria, un espacio clave del plan del puerto donde historia, ciudad y movimiento se cruzan. Desde ahí, Gustavo Huerta invita a descubrir el patrimonio vivo de la ciudad a través del trote y la conversación.

El eje central del capítulo es la visita a Villa Victoria, museo fundado por Victoria Valdovinos, un espacio que revela la historia de Valparaíso desde la época colonial hasta el siglo XX. El recorrido pone en valor el rol del puerto en la globalización temprana y su singular influencia victoriana, clave para su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad.

A través de salas, objetos restaurados y rincones como la antigua panadería y el sótano histórico, el capítulo conecta pasado y presente, mostrando cómo la memoria del puerto se conserva gracias al trabajo comunitario y la reutilización del patrimonio material.

¡Gustavo descubre más de la identidad de Valparaíso!

El relato continúa en movimiento por la ciudad, integrando hitos tradicionales como ascensores, cerros y barrios marcados por la inmigración europea, reforzando la identidad diversa y multicultural de Valparaíso.

Finalmente, el capítulo suma el deporte como motor social al presentar la historia del joven triatleta Mateo Silva y su padre, mostrando cómo la constancia, la familia y el entorno porteño se unen en una misma idea: seguir avanzando, siempre en movimiento, como la ciudad misma.

