Recorri2 GO - Capítulo 4: La Sportiva Italiana de Valparaíso y el arte del puerto

18 feb. 2026 - 11:30 hrs.

En un nuevo capítulo de Recorri2 GO, el periodista deportivo Gustavo Huerta nos invita a descubrir la esencia de Valparaíso, ciudad puerto y Patrimonio de la Humanidad.

La ruta comienza en el Cerro Alegre junto al fotógrafo y profesor Lucas Urenda, quien guía los pasos del maestro Sergio Larraín por los mismos escenarios donde capturó algunas de sus imágenes más icónicas. En el Pasaje Bavestrello, la conversación revela cómo el puerto ha conservado su identidad arquitectónica y emocional, manteniendo viva la atmósfera que enamoró al artista.

El recorrido continúa en trolebús hacia el plan de la ciudad, recordando que Valparaíso es el único puerto cuya declaratoria patrimonial se vincula directamente a su marcada influencia victoriana. Entre ascensores, calles angostas y vistas al mar, el viaje se transforma en una experiencia que mezcla memoria y presente.

¡El equipo de básquetbol femenino apadrinó a Gustavo Huerta!

El deporte también es protagonista en el histórico Fortín Prat, casa de la Sportiva Italiana, institución fundada en 1917. Su equipo femenino de básquetbol, multicampeón nacional, representa el espíritu de comunidad que caracteriza al puerto, bajo la dirección del entrenador Gianluca Pozo y el impulso de generaciones que han hecho del club una tradición viva.

Así, Recorri2 Go confirma que Valparaíso no solo se visita: se recorre y se siente. Entre fotografías, historias y deporte, Gustavo Huerta nos recuerda que quien llega al puerto no puede irse sin conocer su verdadera alma.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Recorri2 GO