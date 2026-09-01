Megamedia firma acuerdo para ampliar la difusión de contenidos sobre sostenibilidad

01 sept. 2026 - 15:45 hrs.

Megamedia creó hace tres años su dirección de sostenibilidad, con el propósito de comprometerse con acciones sostenibles y aportar desde las comunicaciones a la concientización de la sociedad en esta materia.

Como parte de este trabajo, el holding firmó un acuerdo con Acción Empresas para ampliar la difusión de contenidos sobre sostenibilidad y crecimiento sostenible en Chile. Además, el próximo 1 de octubre Megamedia participará del encuentro anual de desarrollo sostenible, dando voz a quienes fueron protagonistas de estas iniciativas.

Paola Ferrero, directora de sostenibilidad de Megamedia indicó que "esto refleja el compromiso y la convicción que tenemos como Megamedia de trabajar la sostenibilidad, de que son puntos importantes que hay que tocar, son temas relevantes como país que debemos enfrentar".

Megamedia Sostenible

"Nosotros estamos internamente trabajando con nuestros colaboradores, lo que hemos realizado en el Festival de Viña con el primer plan de sostenibilidad de la historia del Festival, eso es algo inédito", agregó.

"Estamos muy conscientes de la importancia de un medio de comunicación de poder contar, de poder estar presente y poder ser el acompañante natural de todas estas iniciativas que hacen las empresas y que por las que nosotros también trabajamos", cerró.

Con estas acciones, Megamedia reafirma su rol como medio de comunicación comprometido en acompañar y visibilizar las iniciativas sostenibles en Chile.

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