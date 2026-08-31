Travel App - Temporada 2 - Capítulo 12: De cacao a chocolate, los encantos de Bocas del Toro con Majo Winter

31 ag. 2026 - 13:17 hrs.

Tras varios días recorriendo canales, islas y algunos de los paisajes más sorprendentes de Panamá, Majo Winter llegó hasta Bocas del Toro, uno de los destinos turísticos más elegidos del país.

El recorrido llevó a Majo hasta Isla Bastimentos con una estadía en una cabaña sobre al mar y comenzó el día de una particular manera: desayunando en su habitación y alimentando a los peces a través de una pequeña trampilla ubicada en el piso, que conecta directamente con las aguas que rodean el alojamiento.

La naturaleza volvió a ser protagonista en Red Frog Beach, donde Majo conoció a uno de los habitantes más pequeños y llamativos de la isla: las famosas ranitas rojas. Con apenas dos a dos centímetros y medio, estos diminutos anfibios se transformaron en uno de los encuentros más curiosos de esta aventura.

Un paraíso de postal en Cayo Zapatilla

El viaje continuó hasta Cayo Zapatilla, un imperdible de Bocas del Toro formado por dos islas que destacan por sus paisajes prácticamente vírgenes. Sus aguas cristalinas, playas y naturaleza hicieron de este lugar una de las grandes postales del recorrido por el archipiélago.

Pero la aventura también tuvo un sabor especial. En este capítulo, Majo conoció el proceso que existe detrás del chocolate, uno de los productos más deliciosos del mundo. Desde el cultivo y la cosecha del cacao hasta su transformación y producción, pudo descubrir de cerca cómo este fruto termina convertido en el chocolate que llega finalmente a la mesa.

Así, entre playas paradisíacas, pequeñas ranitas, aguas turquesas y mucho chocolate, Travel App cierra su recorrido por Bocas del Toro y deja la vara alta para su próximo capítulo, el último de esta aventura por Panamá, donde aún quedan nuevos paisajes, sabores y experiencias por descubrir.