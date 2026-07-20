Travel App - Temporada 2 - Capítulo 6: Majo descubre los misterios y paisajes de Rapa Nui

20 jul. 2026 - 13:00 hrs.

En un nuevo capítulo de Travel App, Majo Winter llegó hasta Rapa Nui, uno de los destinos más fascinantes de Chile, para recorrer sus paisajes, conocer su historia y descubrir las tradiciones que mantienen viva la cultura de la isla. Desde su llegada, visitó la costanera de Hanga Roa, disfrutó de la gastronomía local y contempló su primer moái, iniciando un viaje lleno de experiencias únicas.

Acompañada por guías locales, la conductora recorrió algunos de los sitios más emblemáticos del Parque Nacional Rapa Nui, como Tahai, la playa de Anakena, Ahu Tongariki, con sus imponentes 15 moáis, y la cantera de Rano Raraku, donde nacieron la mayoría de las monumentales esculturas que hoy son símbolo de la isla.

Majo muestra los encantos de Rapa Nui

La aventura también incluyó una navegación por la costa, una cabalgata hasta las alturas de Ma'unga Terevaka y la visita al imponente cráter de Rano Kau, donde Majo pudo apreciar algunos de los paisajes más impresionantes del Pacífico. Además, conoció la producción de la reconocida miel de Rapa Nui y compartió con artesanos y emprendedores locales.

Uno de los momentos más especiales del capítulo fue cuando vivió una experiencia cultural junto a artistas rapanui, vistiendo un atuendo tradicional y participando en una sesión fotográfica que buscó reflejar la conexión entre la identidad de la isla y sus ancestrales costumbres.

Con este recorrido, Travel App mostró que Rapa Nui es mucho más que sus famosos moáis: es un destino lleno de naturaleza, historia, patrimonio y tradiciones que siguen cautivando a viajeros de todo el mundo.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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