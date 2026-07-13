Travel App - Temporada 2 - Capítulo 5: Majo sigue enamorándose de Panamá

13 jul. 2026 - 16:15 hrs.

El nuevo capítulo de Travel App por Mega 2, conducido por Majo Winter, inicia con un inolvidable amanecer en el archipiélago de San Blas, donde la conductora se despide de la tranquilidad del Caribe panameño para comenzar una nueva aventura.

La siguiente parada es el Canal de Panamá, donde Majo visita el Centro de Visitantes de Miraflores para conocer de cerca el funcionamiento de esta impresionante obra de ingeniería. Allí observa el paso de enormes embarcaciones, descubre curiosidades sobre el canal y comprende la magnitud de uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio mundial.

¡Majo disfruta Panamá en avioneta!

Más tarde, la aventura continúa con un vuelo en avioneta rumbo al archipiélago de Bocas del Toro. Desde el aire, la conductora disfruta de espectaculares vistas del Caribe antes de aterrizar para iniciar un recorrido por playas, manglares y rincones naturales de este popular destino turístico panameño.

En Bocas del Toro, Majo explora la biodiversidad local con la búsqueda de perezosos, visita Playa Estrella para admirar las estrellas de mar, recordando la importancia de protegerlas sin tocarlas, y prueba la gastronomía típica, destacando los tradicionales patacones rellenos de mariscos.

El episodio concluye con la llegada a un hotel sobre el agua en Isla Bastimentos, rodeado de naturaleza y sostenibilidad. Antes de despedirse, el programa adelanta que el próximo capítulo llevará a los espectadores hasta Rapa Nui, una de las islas más emblemáticas y misteriosas de Chile.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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