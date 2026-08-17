Travel App - Temporada 2 - Capítulo 10: Majo y su aventura patagónica por Puyuhuapi y Puerto Cisnes

17 ag. 2026 - 13:00 hrs.

En un nuevo capítulo de Travel App, Majo Winter recorrió Puyuhuapi, localidad de la Carretera Austral rodeada de montañas, bosques y mar. Allí conoció parte de su historia, sus raíces coloniales y disfrutó de la gastronomía local en un restaurante que rescata productos ancestrales.

El viaje continuó hasta Puerto Cisnes, donde Majo se alojó en el Hostal El Gaucho gracias a un intercambio de trabajo conseguido mediante Worldpackers. Desde allí emprendió una navegación de madrugada hacia la isla Magdalena, donde descubrió unas sorprendentes termas naturales en medio de la Patagonia.

La experiencia incluyó aguas termales, paisajes australes y un banquete preparado con productos de la zona, entre ellos salmón Chinook y las tradicionales sopaipillas patagonas. La aventura también permitió conocer las historias de los habitantes y las tradiciones musicales de Puerto Cisnes.

Majo vivió la experiencia de trabajar en la Patagonia

Como parte de su experiencia de viaje, Majo también trabajó en un restaurante local, atendiendo a los clientes y compartiendo con emprendedores de la zona. Así, el programa mostró una manera diferente de recorrer Chile, combinando turismo, gastronomía, trabajo y contacto directo con las comunidades.

El recorrido terminó en el Parque Nacional Queulat, donde Majo navegó por la laguna Témpano y realizó un trekking para contemplar el glaciar y sus impresionantes cascadas. El capítulo destacó la belleza de la región de Aysén y dejó preparada la ruta para el próximo destino: Puerto Chacabuco y la Laguna San Rafael.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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