Travel App - Temporada 2 - Capítulo 7: Majo Winter recorre la Carretera Austral entre paisajes únicos

28 jul. 2026 - 13:38 hrs.

En un nuevo capítulo de Travel App, Majo Winter inicia una inolvidable travesía por la Carretera Austral, una de las rutas más emblemáticas de Chile. La aventura comienza con el viaje en ferri entre Puerto Montt y Chaitén, puerta de entrada a un recorrido que combina paisajes imponentes, naturaleza, gastronomía y experiencias al aire libre.

Tras desembarcar en Chaitén, la conductora emprende camino hacia Futaleufú, realizando paradas en lugares como Villa Santa Lucía, donde recuerda el aluvión de 2017 y conoce cómo la comunidad ha logrado salir adelante. En el trayecto también recorre el Parque Pumalín y disfruta de algunos de los paisajes más espectaculares de la Patagonia chilena.

¡Majo llega a hermosos lugares del sur de Chile!

Ya en Futaleufú, Majo descubre por qué este destino es considerado uno de los mejores del mundo para los deportes de aventura. Conoce de cerca el famoso río Futaleufú, reconocido por sus rápidos de clase mundial, y participa en una tranquila flotada familiar que permite disfrutar del entorno natural de una forma segura y contemplativa. Además, se hospeda en un exclusivo lodge con vistas privilegiadas a la cordillera y prueba la gastronomía local.

El recorrido continúa con una inmersión en el turismo rural junto a una familia de la zona, donde aprende sobre las tradiciones campesinas, el trabajo en el campo y la vida cotidiana de quienes habitan la Patagonia. La experiencia se complementa con la visita a cafeterías, emprendimientos locales y miradores que permiten apreciar toda la belleza de Futaleufú.

Antes de despedirse, Majo llega hasta La Junta, donde explora la zona en bicicleta gracias a una experiencia reservada. Un capítulo que invita a descubrir la Carretera Austral con una mirada cercana, activa y llena de experiencias inolvidables.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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