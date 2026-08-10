Travel App - Temporada 2 - Capítulo 9: Majo conoce el lado más auténtico de Rapa Nui

10 ag. 2026 - 12:15 hrs.

En un nuevo capítulo de Travel App, Majo Winter llegó hasta Rapa Nui para descubrir mucho más que sus famosos moáis. El recorrido comenzó en Tongariki, donde disfrutó de un impresionante amanecer frente a los 15 moáis, para luego adentrarse en los paisajes, sabores y experiencias de la isla.

Uno de los focos principales del viaje fue la preocupación por el medioambiente. Majo acompañó a un grupo de mujeres que trabaja en la recolección de residuos y microplásticos que llegan hasta las costas de Rapa Nui, transformando parte de estos materiales en obras de arte y promoviendo una mayor conciencia sobre la contaminación de los océanos.

La cultura local también tuvo un papel protagonista. El programa mostró la música, las danzas y la elaboración artesanal de vestimentas tradicionales, además de conocer a mujeres, dedicadas a preservar y transmitir estas expresiones culturales a las nuevas generaciones. La gastronomía también estuvo presente con el tradicional po'e, un postre ancestral preparado con productos propios de la isla.

Majo conoció a las personas que hacen de Rapa Nui un lugar sagrado

La aventura continuó en el mar con una experiencia de apnea y pesca sustentable, donde Majo conoció de cerca la relación de los habitantes de Rapa Nui con el océano y la importancia de proteger sus recursos para las futuras generaciones. El recorrido también incluyó un jardín botánico y distintos rincones menos conocidos de la isla.

Así, Travel App mostró una Rapa Nui que va mucho más allá de sus atractivos turísticos: una comunidad que protege sus tradiciones, enfrenta importantes desafíos ambientales y mantiene una profunda conexión con la naturaleza. El capítulo cerró dejando una invitación a mirar los destinos no solo por sus paisajes, sino también por las personas que mantienen viva su identidad.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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