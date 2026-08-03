Travel App - Temporada 2 - Capítulo 8: Majo Winter conoce la magia de Bocas del Toro

03 ag. 2026 - 15:00 hrs.

En un nuevo capítulo de Travel App, Majo Winter llegó hasta Bocas del Toro, uno de los destinos más paradisíacos de Panamá. Entre aguas turquesas, selvas tropicales y una enorme biodiversidad, la conductora recorrió este archipiélago caribeño para conocer sus principales atractivos, desde la animada Isla Colón hasta los rincones más naturales y auténticos de la zona.

La aventura comenzó con un safari fluvial al amanecer, donde navegó por el Canal Schneider a bordo de una embarcación transparente. Durante el recorrido pudo observar osos perezosos, monos, aves e iguanas en su hábitat natural, además de conocer la historia del lugar junto a guías locales que hoy impulsan un turismo enfocado en la conservación y el desarrollo de la comunidad.

Más tarde, Majo exploró Isla Colón, visitó miradores, playas de arena oscura, mercados de artesanía y emprendimientos locales, como una chocolatería artesanal que elabora productos orgánicos con cacao de la región. También recorrió las coloridas calles del principal centro urbano del archipiélago, donde la arquitectura caribeña, la gastronomía y el ambiente relajado reflejan la identidad de Bocas del Toro.

¡Majo se sumergió en la cultura afrocaribeña!

El viaje continuó en Isla Bastimentos, considerada una de las zonas más auténticas del archipiélago. Allí conoció la cultura afrocaribeña de la isla, conversó con sus habitantes y disfrutó de la gastronomía tradicional en un restaurante local, donde degustó preparaciones elaboradas con leche de coco, mariscos y recetas transmitidas por generaciones.

El capítulo finalizó con un atardecer en un beach club flotante, poniendo cierre a una jornada marcada por la naturaleza, la cultura y la calidez de su gente. Un recorrido que demuestra que Bocas del Toro es mucho más que un destino de playa: es un lugar donde las experiencias, las tradiciones y el contacto con las comunidades hacen que cada viaje se convierta en una historia para recordar.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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