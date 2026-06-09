"Robando para tomar": Álvaro Ballero realizará crudo testimonio sobre su hermana Carla en VCTE 2

09 jun. 2026 - 00:51 hrs.

En el siguiente capítulo de Volverías con tu ex? 2, la abogada Carmen Gloria Arroyo llegará a la casona para liderar una actividad en la que buscará descubrir las razones detrás del fracaso de las antiguas relaciones amorosas de los participantes.

Durante la dinámica, Arroyo sostendrá una tensa conversación con Álvaro Ballero, quien se mostrará visiblemente incómodo al abordar aspectos de su personalidad.

Una situación similar vivirá Nicolás Solabarrieta, quien, afectado por los rumores sobre su quiebre con La Guarén, llegará incluso a plantearse abandonar el encierro.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

El impactante testimonio de Álvaro Ballero

Además, Álvaro Ballero revelará la dura historia de su hermana Carla, quien enfrentó graves problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

"Cuando la Carla la internaron, yo la llevé a internarse. Yo la agarré y le dije 'te pones un pellet o te internas'... La agarro, yo la llevé y la Carla llevaba una botella de Coca-Cola Zero y era puro whisky. La Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar", expresará.

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