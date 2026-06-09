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Nicolás Solabarrieta amenazará con dejar Volverías con tu ex? 2 tras tenso cruce con Carmen Gloria Arroyo

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 2 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta querrá abandonar el reality de Mega tras un fuerte enfrentamiento con Carmen Gloria Arroyo.

Todo comenzará cuando el exfutbolista haga una inesperada declaración: "La razón por la que yo no quería volver con ella es la misma razón de la revisión de celulares.

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La Guarén quedará impactada con las palabras de su expareja y querrá confirmarlas, pero antes de pedirlo, la abogada lo hará: "Eso fue lo que digo, eso fue lo que yo entendí".

Volverías con tu ex? 2

¿Nicolás Solabarrieta dejará Volverías con tu ex? 2?

Tras lo anterior, Nicolás Solabarrieta se retirará de la actividad y La Guarén irá detrás de él, para saber qué es lo que le ocurre.

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"Me siento atacado porque es exactamente lo que no quería que pasara, que se contara la historia mal contada,e esa era una conversación entre tú y yo, en la cual tú y yo decidimos hablar. Para qué me saque una cosa... por que se le ocurrió".

No contento con su descargo, el hijo de Ivette Vergara amenazará con dejar Volverías con tu ex? 2: "Me voy, no estoy para esta hue... de verdad que no". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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