Nicolás Solabarrieta amenazará con dejar Volverías con tu ex? 2 tras tenso cruce con Carmen Gloria Arroyo
En el avance del capítulo 2 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta querrá abandonar el reality de Mega tras un fuerte enfrentamiento con Carmen Gloria Arroyo.
Todo comenzará cuando el exfutbolista haga una inesperada declaración: "La razón por la que yo no quería volver con ella es la misma razón de la revisión de celulares.
La Guarén quedará impactada con las palabras de su expareja y querrá confirmarlas, pero antes de pedirlo, la abogada lo hará: "Eso fue lo que digo, eso fue lo que yo entendí".
¿Nicolás Solabarrieta dejará Volverías con tu ex? 2?
Tras lo anterior, Nicolás Solabarrieta se retirará de la actividad y La Guarén irá detrás de él, para saber qué es lo que le ocurre.Ir a la siguiente nota
"Me siento atacado porque es exactamente lo que no quería que pasara, que se contara la historia mal contada,e esa era una conversación entre tú y yo, en la cual tú y yo decidimos hablar. Para qué me saque una cosa... por que se le ocurrió".
No contento con su descargo, el hijo de Ivette Vergara amenazará con dejar Volverías con tu ex? 2: "Me voy, no estoy para esta hue... de verdad que no".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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