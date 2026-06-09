Nicolás Solabarrieta amenazará con dejar Volverías con tu ex? 2 tras tenso cruce con Carmen Gloria Arroyo

09 jun. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 2 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta querrá abandonar el reality de Mega tras un fuerte enfrentamiento con Carmen Gloria Arroyo.

Todo comenzará cuando el exfutbolista haga una inesperada declaración: "La razón por la que yo no quería volver con ella es la misma razón de la revisión de celulares.

La Guarén quedará impactada con las palabras de su expareja y querrá confirmarlas, pero antes de pedirlo, la abogada lo hará: "Eso fue lo que digo, eso fue lo que yo entendí".

Volverías con tu ex? 2

¿Nicolás Solabarrieta dejará Volverías con tu ex? 2?

Tras lo anterior, Nicolás Solabarrieta se retirará de la actividad y La Guarén irá detrás de él, para saber qué es lo que le ocurre.

"Me siento atacado porque es exactamente lo que no quería que pasara, que se contara la historia mal contada,e esa era una conversación entre tú y yo, en la cual tú y yo decidimos hablar. Para qué me saque una cosa... por que se le ocurrió".

No contento con su descargo, el hijo de Ivette Vergara amenazará con dejar Volverías con tu ex? 2: "Me voy, no estoy para esta hue... de verdad que no".