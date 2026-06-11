¡Arderá la casona! Sofía Latorre y Estefi Marquis tendrán fuerte discusión en Volverías con tu ex? 2

11 jun. 2026 - 00:43 hrs.

En el avance del capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, un fuerte conflicto se tomará la casona, luego de que un chisme se esparciera por todas partes.

Fernanda Brown le dirá a Sofía Latorre que Huru Pardo habló mal de ella y ella decidirá ir a encararla de inmediato: "¿Por qué no me dices a mí a la cara lo que le dijiste a la Fer?".

La expareja de Claudio Rojas quedará descolocada y rápidamente Estefi Marquis la defenderá. Sin embargo ahora será la exMiss Chile y la creadora de contenido quienes se enfrascarán en una fuerte discusión, donde incluso se lanzarán líquidos.

Volverías con tu ex? 2

¡Los momentos hot se tomarán la Cabaña de las Tentaciones!

Por otro lado, Rai Cerda jugará con el corazón de Sofía Latorre y ella luego explotará, asegurando que jamás se involucrará con él.

Finalmente, los participantes conocerán la Cabaña de las Tentaciones, donde protagonizarán juegos que serán bastante subidos de tono.