¡Arderá la casona! Sofía Latorre y Estefi Marquis tendrán fuerte discusión en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, un fuerte conflicto se tomará la casona, luego de que un chisme se esparciera por todas partes.
Fernanda Brown le dirá a Sofía Latorre que Huru Pardo habló mal de ella y ella decidirá ir a encararla de inmediato: "¿Por qué no me dices a mí a la cara lo que le dijiste a la Fer?".
La expareja de Claudio Rojas quedará descolocada y rápidamente Estefi Marquis la defenderá. Sin embargo ahora será la exMiss Chile y la creadora de contenido quienes se enfrascarán en una fuerte discusión, donde incluso se lanzarán líquidos.
¡Los momentos hot se tomarán la Cabaña de las Tentaciones!
Por otro lado, Rai Cerda jugará con el corazón de Sofía Latorre y ella luego explotará, asegurando que jamás se involucrará con él.
Finalmente, los participantes conocerán la Cabaña de las Tentaciones, donde protagonizarán juegos que serán bastante subidos de tono.
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