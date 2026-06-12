¡Tendrán que separarlos! Luis Mateucci y Rai Cerda protagonizarán feroz pelea en Volverías con tu ex? 2

12 jun. 2026 - 00:22 hrs.

En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Rai Cerda se enfrascaron en una fuerte pelea, en la cual tuvieron que intervenir sus compañeros y hasta la producción.

La discusión comenzó cuando el argentino le dijo a su enemigo que no estaba bien que simulara estar soltero, desatando su furia: "No la metas, me quedan sentimientos, pero estoy soltero ¿Entiendes eso? Te cag... entero, cuando te agarré afuera...".

Fiel a su estilo, el expololo de Nicole Moreno comenzará provocarlo bailando y haciendo su característico baile, sacando de quicio a su compañero y generará que se abalance sobre él. Los demás participantes intentarán separarlos, pero la fuerza de ambos será superior, por lo que el equipo técnico tendrá que ingresar de urgencia.

Volverías con tu ex? 2

Un nuevo y especial espacio en la casona

También, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez llegarán a la casona para contarles a los famosos que ahora podrán usar el confesionario, donde los secretos que cuenten, nadie podrá saberlos.

Finalmente, llegará la Asamblea extraordinaria donde los conflictos entre Luis Mateucci y Rai Cerda no cesarán.