"Voy a quemar todo": Austin Palao protagonizará tensa discusión con Flavia Laos en Volverías con tu ex? 2

19 ag. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 46 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Austin Palao tendrán una fuerte discusión que comenzará de manera inesperada.

Mientras conversan, la peruana mencionará a una persona y Luis Mateucci le preguntará a su compañero si se besó con ella, desatando su furia: "Te has portado pésimo conmigo y tú lo sabes, deja de estar mintiendo, no te voy a aguantar ni una más, hasta acá. Vuélveme a hacer una y voy a quemar todo".

La artista no se quedará en silencio y responderá con todo a su expareja: "Hazlo tú y yo hago que explote toda la casa".

Volverías con tu ex? 2

El coqueto momento entre Ludmila Ksenofontova y Kaoto

Por otro lado, los participantes serán parte de una graciosa dinámica donde tendrán que realizar mímicas y protagonizarán escenas muy chistosas.

Finalmente, Ludmila Ksenofontova y Kaoto se recostarán juntos, pero cada uno en su cama, y se lanzarán coquetas bromas.