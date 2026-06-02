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¡Ya es oficial! Eskarcita será la conductora del React de Volverías con tu ex? 2 Volverías con tu ex? 2

¡Ya es oficial! Eskarcita será la conductora del React de Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

¡Tenemos tremenda conductora! Volverías con tu ex? 2 aterriza con todo en Mega y el React tendrá a una animadora de aquellas.

Se trata de Scarlette Gálvez, más conocida como "Eskarcita", influencer que cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram y una cifra parecida en TikTok.

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En el último tiempo, la joven de 24 años se ha posicionado como una de las "streamers" más relevantes y con mejor llegada a los seguidores. 

Instagram

La trayectoria de Eskarcita

La fama le llegó a Eskarcita hace un par de años, cuando participó en el reality Gran Hermano y su personalidad llamó la atención de inmediato.

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Tras lo anterior, fue integrante de otro programa de telerrealidad, donde también se catalogó como uno de los personajes más queridos.

Ahora, tendremos a Scarlette Gálvez como la flamante animadora del React de Volverías con tu ex? 2, programa que se estrena el próximo lunes 8 de junio después de Reunión de Superados.

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