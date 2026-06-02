"Nos estaremos viendo": Eskarcita habla tras ser anunciada como la host del react de Volverías con tu ex? 2

02 jun. 2026 - 22:50 hrs.

Esta martes se anunció que Eskarcita será la host oficial del react del nuevo reality de Mega, Volverías con tu ex? 2.

Precisamente, la joven se ha hecho un nombre en las redes sociales y en el mundo del espectáculo con su participación en distintos programas de entretenimiento, así como sus propios proyectos personales en las plataformas digitales.

Por lo mismo, en medio de la emisión de El Internado Más Picante, Eskarcita envió un video reaccionando a esta importante noticia.

Eskarcita reacciona a llegada al react de Volverías con tu ex? 2

"Hola a todos, ¿cómo están?, ¿cómo estás, amiguito Álex?, les mando un besote enorme", dijo en un comienzo Eskarcita.

Enseguida, dijo "me presento, soy Eskarcita, voy a estar a cargo del react de Volverías con tu ex? para que se pasen a dar una vueltita y nos estaremos viendo por allá, besitos".

Cabe destacar que Volverías con tu ex? 2 se estrena el próximo lunes 8 de junio después de Reunión de Superados.

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