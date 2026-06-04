04 jun. 2026 - 12:20 hrs.

Volverías con tu ex? 2 ya inició sus grabaciones en la impactante selva amazónica peruana. Hasta este extraordinario entorno viajaron los participantes y el equipo de producción para vivir intensos reencuentros marcados por la adrenalina, las emociones y las segundas oportunidades, generando así un primer capítulo imperdible y de alto impacto.

Pero no todo será romance y nostalgia. Semana a semana, las exparejas deberán enfrentarse a un exigente ciclo de competencias y eliminaciones que pondrá a prueba no solo su capacidad física, sino también su conexión, confianza y habilidad para trabajar juntos pese a su pasado e historia.

1 ¿Qué día y a qué hora ver el estreno de Volverías con tu ex? 2? 2 Cara a cara, salvación y mucho más: Así serán las impactantes competencias en Volverías con tu ex? 2 3 ¡Veremos a las exparejas en acción! Esta es la fecha de estreno de Volverías con tu ex? 2 4 Fernanda Brown y Christopher Peral 5 Reencuentros en la selva y desafíos extremos: Mega libera las primeras imágenes de Volverías con tu ex? 2 Lo más visto de Volverías con tu Ex

Cada ciclo comenzará con la Competencia de Exparejas, donde las duplas deberán superar un desafiante circuito físico y mental. En esta instancia, dejar atrás los conflictos será clave: comunicación, sincronía y apoyo mutuo podrían marcar la diferencia entre salvarse o quedar en peligro. El dúo ganador obtendrá inmunidad total durante el ciclo, mientras que quienes terminen en último lugar quedarán automáticamente nominados.

Volverías con tu ex? 2

La tensión aumentará durante el segundo día con la Competencia Individual, que irá alternando entre hombres y mujeres. Aquí, el participante que tenga el peor desempeño arrastrará a su ex a la nominación, convirtiéndose así en la segunda dupla en riesgo de abandonar el reality conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

¡Tendremos Cara a Cara!

Luego llegará uno de los momentos más esperados por los participantes: el Cara a Cara. En esta instancia, las emociones explotarán y las alianzas comenzarán a quebrarse, ya que el participante más votado deberá arrastrar a su ex a la nominación, definiendo así a la tercera dupla en peligro. Aquí, como ya hemos visto, se dirán todo y las enemistades explotan desatando fuertes conflictos.

Con tres exparejas nominadas, el cuarto día traerá la intensa Competencia de Salvación. Solo una dupla logrará quedarse con la victoria y liberarse de la eliminación, mientras que las otras dos quedarán condenadas a enfrentarse en el temido Duelo de Eliminación.

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Finalmente, el quinto día llegará el momento más dramático del ciclo: la Eliminación. Las dos duplas nominadas competirán palmo a palmo por permanecer en el reality, pero perder no significará necesariamente irse juntos. La expareja derrotada deberá tomar una difícil decisión: elegir entre el amor o el olvido.

Esta decisión la tomará uno de los ex. Si escoge el amor, abandonará la competencia junto a su dupla. Pero si elige el olvido, permanecerá en la casona, mientras su expareja quedará inmediatamente eliminada del reality.

¿La experiencia en Volverías con tu ex? 2 logrará hacer ganar el amor por sobre el olvido?

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