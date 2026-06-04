Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Ya hay equipo: Eskarcita, Danilo 21 y Poli Flores serán parte del react de Volverías con tu ex? 2

  • Por Matías Rivera

Estamos a nada del gran estreno de Volverías con tu ex? 2 este lunes 8 de junio después de Reunión de Superados, y en su react estará nada más y nada menos que Eskarcita. Sin embargo, no será la única en el programa. 

Ya es oficial que la joven influencer será acompañada por Danilo 21 y Poli Flores en el react, formando así un trío de temer para los participantes de Volverías con tu ex? 2

Lo más visto de Volverías con tu Ex

"Partan acostumbrándose a vernos los tres juntos", dijo en un comienzo Eskarcita, mientras que Poli afirmó que el lunes 8 iniciarán esta aventura. 

El react oficial de Volverías con tu ex? 2 ya tiene equipo

Cabe destacar que Eskarcita será la host oficial del react de Volverías con tu ex? 2, mientras que Danilo21 estará presente los lunes, martes y miércoles en el programa digital de Mega

Ir a la siguiente nota

Asimismo, afirmaron que tenían solo una regla entre los tres y esta es no echarse al agua. Sin embargo, prometieron que pelarían a destajo.

Eskarcita y Danilo21
Volverías con tu ex 2 / MEGA

"Vamos a pelar un montón", cerró Danilo 21. 

Todo sobre Volverías con tu ex? 2

Leer más de

Minuto a minuto