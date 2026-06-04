Ya hay equipo: Eskarcita, Danilo 21 y Poli Flores serán parte del react de Volverías con tu ex? 2

04 jun. 2026 - 20:15 hrs.

Estamos a nada del gran estreno de Volverías con tu ex? 2 este lunes 8 de junio después de Reunión de Superados, y en su react estará nada más y nada menos que Eskarcita. Sin embargo, no será la única en el programa.

Ya es oficial que la joven influencer será acompañada por Danilo 21 y Poli Flores en el react, formando así un trío de temer para los participantes de Volverías con tu ex? 2.

"Partan acostumbrándose a vernos los tres juntos", dijo en un comienzo Eskarcita, mientras que Poli afirmó que el lunes 8 iniciarán esta aventura.

El react oficial de Volverías con tu ex? 2 ya tiene equipo

Cabe destacar que Eskarcita será la host oficial del react de Volverías con tu ex? 2, mientras que Danilo21 estará presente los lunes, martes y miércoles en el programa digital de Mega.

Asimismo, afirmaron que tenían solo una regla entre los tres y esta es no echarse al agua. Sin embargo, prometieron que pelarían a destajo.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

"Vamos a pelar un montón", cerró Danilo 21.

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