Una programación imperdible: Así podrás acceder a la señal Non Stop de Volverías con tu ex? 2

04 jun. 2026 - 19:45 hrs.

El estreno de Volverías con tu ex? 2 está a la vuelta de la esquina y ahora estará a tu alcance con su señal Non Stop y una programación 24/7 con los mejores momentos.

Y es que en esta señal podrás ver contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar, además de estar atento a todo lo que pasó en el encierro de Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 contará con señal Non Stop

De esta manera, la señal Non Stop de Volverías con tu ex? 2 estará disponible en tres plataformas a las que puedes acceder fácilmente.

La primera manera de ver el contenido exclusivo del reality animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez es en el canal de Mega de Youtube, al cual puedes acceder haciendo clic acá.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

La segunda es ingresando a la aplicación Mega Go, donde debes tener una cuenta, elegir un tipo de plan y acceder.

Asimismo, la tercera opción es viendo este contenido a través de Mega.cl, gratis y disponible para todo Chile desde el martes 9 de junio.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2