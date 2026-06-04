Una programación imperdible: Así podrás acceder a la señal Non Stop de Volverías con tu ex? 2
El estreno de Volverías con tu ex? 2 está a la vuelta de la esquina y ahora estará a tu alcance con su señal Non Stop y una programación 24/7 con los mejores momentos.
Y es que en esta señal podrás ver contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar, además de estar atento a todo lo que pasó en el encierro de Volverías con tu ex? 2.
Volverías con tu ex? 2 contará con señal Non Stop
De esta manera, la señal Non Stop de Volverías con tu ex? 2 estará disponible en tres plataformas a las que puedes acceder fácilmente.Ir a la siguiente nota
La primera manera de ver el contenido exclusivo del reality animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez es en el canal de Mega de Youtube, al cual puedes acceder haciendo clic acá.
La segunda es ingresando a la aplicación Mega Go, donde debes tener una cuenta, elegir un tipo de plan y acceder.
Asimismo, la tercera opción es viendo este contenido a través de Mega.cl, gratis y disponible para todo Chile desde el martes 9 de junio.
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