"Sigo enojada...": Guarén y Nico Solabarrieta tendrán tenso reencuentro en un avance de Volverías con tu ex? 2

04 jun. 2026 - 22:06 hrs.

En un avance exclusivo de los primeros capítulos de Volverías con tu ex? 2 se podrá ver una incómoda y tensa escena entre la Guarén y Nicolás Solabarrieta.

Precisamente, durante el primer encuentro de ambos en Volverías con tu ex? 2, Nicolás llegará por la espalda de Guarén, donde ella afirmará "sigo enojada contigo".

De inmediato, Solabarrieta asegurará que hay errores por ambas partes. Sin embargo, Guarén lo frenará de inmediato y le dirá que no fue así, que él sabe cómo terminó todo.

Tensiones entre Gaurén y Nico Solabarrieta

Asimismo, se mostrará una fiesta, al parecer de bienvenida, entre todos los participantes donde Guarén se acercará a Esfanía Galeota por una previa relación que tuvo Solabarrieta con ella.

Ante esto, Galeota afirmará que "él tiene que dar las explicacioSnes correspondientes, él es tu pololo", para luego dar paso a una escena donde Guarén, al borde de las lágrimas, dice a Nicolás: "No tiene nada que ver, estás jugando a algo demasiado sucio con eso... ".

Volverías con tu ex 2 / MEGA

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