¿Pasará algo? Nicole Moreno y Luis Mateucci vivirán sensual momento en avance de Volverías con tu ex? 2

04 jun. 2026 - 22:28 hrs.

En un avance exclusivo de los primeros capítulos de Volverías con tu ex? 2 se podrá ver una coqueta interacción entre Luis Mateucci y Nicole Moreno.

Precisamente, ambos entrarán al reality como expareja, y es que en algún momento de su vida tuvieron algo y ahora, al parecer, quieren ver si aquella relación pudo llegar a algo más.

"Si me conoces más, ahora te puedes enamorar", dirá una seductora Luli a Mateucci, quien estará abierto a una relación con la modelo fitness.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

El intenso coqueteo que tendrá Mateucci y Nicole Moreno

Enseguida, se mostrará un sensual momento en el que Mateucci estará esperando a Nicole Moreno en un jacuzzi, al que la modelo llegará, se sacará su bata e ingresará a este en bikini.

Será en ese momento cuando Nicole preguntará a Mateucci: "Si avanzamos, ¿sería real?", a lo que el argentino solo se reirá.

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