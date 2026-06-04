Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¿Pasará algo? Nicole Moreno y Luis Mateucci vivirán sensual momento en avance de Volverías con tu ex? 2

  • Por Matías Rivera

En un avance exclusivo de los primeros capítulos de Volverías con tu ex? 2 se podrá ver una coqueta interacción entre Luis Mateucci y Nicole Moreno. 

Precisamente, ambos entrarán al reality como expareja, y es que en algún momento de su vida tuvieron algo y ahora, al parecer, quieren ver si aquella relación pudo llegar a algo más. 

Lo más visto de Volverías con tu Ex

"Si me conoces más, ahora te puedes enamorar", dirá una seductora Luli a Mateucci, quien estará abierto a una relación con la modelo fitness. 

Nicole Moreno
Volverías con tu ex 2 / MEGA

El intenso coqueteo que tendrá Mateucci y Nicole Moreno

Enseguida, se mostrará un sensual momento en el que Mateucci estará esperando a Nicole Moreno en un jacuzzi, al que la modelo llegará, se sacará su bata e ingresará a este en bikini. 

Ir a la siguiente nota

Será en ese momento cuando Nicole preguntará a Mateucci: "Si avanzamos, ¿sería real?", a lo que el argentino solo se reirá. 

 Todo sobre Volverías con tu ex? 2

Leer más de

Minuto a minuto