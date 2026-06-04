¿Pasará algo? Nicole Moreno y Luis Mateucci vivirán sensual momento en avance de Volverías con tu ex? 2
En un avance exclusivo de los primeros capítulos de Volverías con tu ex? 2 se podrá ver una coqueta interacción entre Luis Mateucci y Nicole Moreno.
Precisamente, ambos entrarán al reality como expareja, y es que en algún momento de su vida tuvieron algo y ahora, al parecer, quieren ver si aquella relación pudo llegar a algo más.
"Si me conoces más, ahora te puedes enamorar", dirá una seductora Luli a Mateucci, quien estará abierto a una relación con la modelo fitness.
El intenso coqueteo que tendrá Mateucci y Nicole Moreno
Enseguida, se mostrará un sensual momento en el que Mateucci estará esperando a Nicole Moreno en un jacuzzi, al que la modelo llegará, se sacará su bata e ingresará a este en bikini.Ir a la siguiente nota
Será en ese momento cuando Nicole preguntará a Mateucci: "Si avanzamos, ¿sería real?", a lo que el argentino solo se reirá.