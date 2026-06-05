¡Una descompensación y una fuerte caída! Así será la primera competencia física de Volverías con tu ex? 2

05 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Ya no queda nada para el estreno de Volverías con tu ex? 2 y ya se liberaron imágenes exclusivas de lo que será el nuevo reality de Mega.

Uno de los momentos que llamó la atención fue la primera competencia física que enfrentarán las 10 exparejas del programa.

Según pudimos ver, las mujeres permanecerán encerradas en una estructura de madera, la cual está en el agua, mientras que los hombres se tendrán que desatar de un tronco y seguir un recorrido, para poder liberarlas.

¡Habrá una descompensación!

Luis Mateucci y Carlos Águila serán los primeros en lograr la misión y comenzarán a desplazarse por un río, para luego escalar un largo trayecto.

El argentino logrará rescatar a Nicole Moreno y seguirán el circuito, pero ella caerá estrepitosamente, generándoles una demora en la competencia.

Volverías con tu ex? 2

Lo anterior no será lo único, pues Claudio Rojas sufrirá una descompensación en el agua, perderá el equilibrio y será sacado por personal médico de forma urgente.

Volverías con tu ex? 2

¿Cómo terminará la competencia que dejará a una pareja nominada? Descúbrelo el próximo lunes 8 de junio, en el estreno de Volverías con tu ex? 2.

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