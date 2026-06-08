Gran estreno de Volverías con tu ex? 2: Revisa dónde y cómo verlo

08 jun. 2026 - 13:30 hrs.

La cuenta regresiva llegó a su fin. Esta noche, después de Reunión de Superados, el nuevo reality de Mega Volverías con tu ex? 2 tendrá su esperado estreno.

10 parejas se tomarán las pantallas con sus románticas e intensas historias, acompañadas de extremas competencias, todo con el objetivo de demostrar que un gran amor nunca se olvida.

Para que el público no se pierda ningún detalle, este primer capítulo estará disponible de manera gratuita por Mega, Mega 2, el sitio web mega.cl, el canal de YouTube MEGA Oficial y Mega GO.

Volverías con tu ex? 2

Además, y de forma especial, los televidentes podrán acceder a una señal Non Stop reforzada que estará al aire las 24 horas del día. Esta señal emitirá el 100% del contenido de convivencia, competencias y actividades que ocurren en la casa estudio. Esta señal dispone de 3 switch de transmisión, 50 cámaras robóticas y material exclusivo de entrevistas, y será conducido por los propios animadores del reality. Volverías con tu ex? 2 Non Stop se podrá visualizar en Chile en Mega GO, YouTube y la página web mega.cl de forma gratuita.

Simultáneamente el programa contará con un React a cargo de Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita. A ella se sumarán Paulina Flores y Danilo 21, quienes aportarán con su conocimiento de lo que pasa al interior del encierro. El React se emitirá por la señal web de mega.cl y por el canal de YouTube MEGA Oficial.

Así puedes ver cada detalle de Volverías con tu ex? 2

La señal televisiva de Mega tendrá capítulos estreno de domingo a jueves, en los que se verá lo principal de la convivencia entre las exparejas y sus respectivos competidores.

Por su parte, Mega 2 tendrá todos los días a las 21:00 horas un capítulo nuevo de Volverías con tu ex? 2 En Bruto, donde se verá una versión extendida de cada episodio con más contexto, más historias y más detalles de todo lo que ocurre al interior del encierro.

En las plataformas digitales de Mega, el programa contará con distribución gratuita tanto por el sitio web mega.cl, el canal de YouTube MEGA Oficial y también por la plataforma de streaming Mega GO. En esta última, además habrá contenido para sus usuarios del plan Full, donde se podrá acceder al capítulo estreno con 24 horas de anticipación, además de la señal non-stop, en la que cada detalle de la convivencia será registrado a través de un despliegue técnico y humano nunca visto para un programa en nuestro país.

Volverías con tu ex? 2, de domingo a jueves después Reunión de Superados cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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