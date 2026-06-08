"Yo era súper team Oriana": Danilo 21 revela antigua pelea con Camila Recabarren en React de VCTE 2

08 jun. 2026 - 21:37 hrs.

Este lunes, Danilo 21 formó parte del primer capítulo del React de Volverías con tu Ex? 2, instancia en la que reveló un curioso conflicto que protagonizó años atrás con Camila Recabarren.

Durante la conversación con Poli Flores y Eskarcita, el influencer contó que era un ferviente seguidor de Oriana Marzoli, motivo por el cual mantuvo varios enfrentamientos con Recabarren a través de redes sociales, considerando la conocida rivalidad entre ambas chicas reality.

"Yo era súper team Oriana. Tanto que Camila Recabarren me había bloqueado… Tuvimos un intercambio de opiniones un poco intenso y me bloqueó. Creo que tenía toda la razón para bloquearme", expresó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

"Me acuerdo que estábamos peleando y yo 'Ay, Camila, tanto'. Y ella me había contestado. Estuvimos peleando por dos horas", agregó.

Danilo 21 le pide disculpas a Camila Recabarren

A varios años de ese episodio, Danilo 21 aprovechó la instancia para ofrecerle disculpas públicas a Camila Recabarren, asegurando que en ese entonces no estaba en su mejor momento.

"Yo quiero pedirle disculpas públicas a Camila Recabarren, la verdad, y yo en ese momento no estaba dentro de mis cabales, le pido disculpas", expresó.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2