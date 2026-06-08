Desde Perú y en vivo: Darynka Marcic muestra imágenes exclusivas de una prueba física de VCTE 2

08 jun. 2026 - 22:56 hrs.

Durante el estreno del React de Volverías con tu Ex? 2, una de las grandes sorpresas fue la aparición de la periodista Darynka Marcic, quien realizó un despacho en vivo y en directo desde Perú para mostrar detalles exclusivos del reality.

Mientras en el estudio Poli Flores, Eskarcita y Danilo 21 comentaban el debut del programa, Darynka se trasladó hasta la denominada "arena de juego", lugar donde se desarrollan las competencias del encierro.

Desde allí, mostró parte de los preparativos de una prueba que se realizaría minutos más tarde y explicó cómo el equipo revisaba cada detalle antes de la llegada de los participantes.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Imágenes exclusivas de una prueba física

La periodista recorrió las instalaciones del resort selvático donde se graba el reality y conversó con integrantes del equipo encargado de diseñar los desafíos. Durante el despacho, incluso entrevistó a uno de los productores de juegos, quien explicó parte del funcionamiento de las competencias y reveló cuáles son los obstáculos más complejos que deberán enfrentar las parejas.

Además, Darynka mostró cómo trabajan los llamados "dobles de acción" del programa, personas encargadas de probar previamente cada circuito para garantizar que todo funcione correctamente.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2